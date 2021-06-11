Пиво будут раздавать бесплатно во время матча Бельгия - Россия.

Во львовской фан-зоне Евро-2020 будут бесплатно раздавать пиво за голы в ворота сборной России. Акция пройдет на матче 1-го тура Бельгия - Россия.

Организаторы Lviv Fan Festival обещают наливать по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол бельгийцев в ворота российской сборной, сообщается в Instagram.

"Выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку!", - отметили организаторы.

Фан-зона с тремя большими экранами расположена во Львове по адресу улица Джерельная, 22. Вход в нее платный - 50 гривен.

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Матч Бельгия - Россия состоится 12 июня. Начало - в 22.00.

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Автор: Антон Дударь