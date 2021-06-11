Во львовской фан-зоне Евро-2020 будут бесплатно раздавать пиво за голы в ворота сборной России. Акция пройдет на матче 1-го тура Бельгия - Россия.
Организаторы Lviv Fan Festival обещают наливать по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол бельгийцев в ворота российской сборной, сообщается в Instagram.
"Выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку!", - отметили организаторы.
Фан-зона с тремя большими экранами расположена во Львове по адресу улица Джерельная, 22. Вход в нее платный - 50 гривен.
Читайте такжеЕвро-2020: расписание всех матчей турнира
Матч Бельгия - Россия состоится 12 июня. Начало - в 22.00.
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля.
- Турнир впервые в истории пройдет в одиннадцати разных странах.
- Матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
- Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире будет использоваться система видеопомощи арбитрам - VAR. Ранее УЕФА назвал арбитров, которые будут судить матчи Евро-2020.
- В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
- Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram