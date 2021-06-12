Игра между Данией и Финляндией как минимум на время остановлена.

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 был остановлен после того, как полузащитник "Интера" и датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание.

В конце первого тайма Эриксен пошатнулся и без столкновения упал на газон, когда партнер по команде вбрасывал на него аут, и потерял сознание.

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE — Charlie (@CharlieV_NC) June 12, 2021

Игроки сборной Дании окружили футболиста, а выбежавшие на поле врачи использовали дефибриллятор и экстренно начали реанимировать Эриксена, который лежал без движения.

Футболиста унесли с поля с кислородной маской на лице.

Появилось фото, на котором видно, что, когда Эриксона уносили с поля, он лежал с открытыми глазами.

Затем стало известно, что его увезли со стадиона на скорой.

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Автор: Антон Дударь