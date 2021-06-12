Игроки сборной Дании окружили Кристиана Эриксена / фото REUTERS

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 был остановлен после того, как полузащитник "Интера" и датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание.

В конце первого тайма Эриксен пошатнулся и без столкновения упал на газон, когда партнер по команде вбрасывал на него аут, и потерял сознание. 

Игроки сборной Дании окружили футболиста, а выбежавшие на поле врачи использовали дефибриллятор и экстренно начали реанимировать Эриксена, который лежал без движения.

Футболиста унесли с поля с кислородной маской на лице.

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

Появилось фото, на котором видно, что, когда Эриксона уносили с поля, он лежал с открытыми глазами.

фото REUTERS

Затем стало известно, что его увезли со стадиона на скорой. 

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Автор: Антон Дударь