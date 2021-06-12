Врачам удалось спасти Кристиана Эриксена.

Появились свежие подробности о состоянии футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

Агент Эриксена Мартин Шутс после разговора с отцом Эриксена сообщил, что футболист находится в сознании, передает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

"Кристиан Эриксен дышит и может говорить. Он пришел в сознании", - сказал агент в эфире NPO Radio1.

Также стало известно, что Эриксен уже пообщался с партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч с Финляндией.

"Мы в контакте с Эриксеном. Игроки смогли поговорить с ним. Это хорошая новость. Он хорошо справляется с этой ситуацией. Футболисты играют ради Эриксена", - сообщил директор Федерации футбола Дании Петер Меллер, передает dr.dk.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано.

Матч Дания - Финляндия будет доигран сегодня, 12 июня. Он возобновится в 21.30.

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Автор: Антон Дударь