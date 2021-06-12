Появились свежие подробности о состоянии футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.
Агент Эриксена Мартин Шутс после разговора с отцом Эриксена сообщил, что футболист находится в сознании, передает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
"Кристиан Эриксен дышит и может говорить. Он пришел в сознании", - сказал агент в эфире NPO Radio1.
Также стало известно, что Эриксен уже пообщался с партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч с Финляндией.
"Мы в контакте с Эриксеном. Игроки смогли поговорить с ним. Это хорошая новость. Он хорошо справляется с этой ситуацией. Футболисты играют ради Эриксена", - сообщил директор Федерации футбола Дании Петер Меллер, передает dr.dk.
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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности
- 29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
- Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
- Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.
- Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
- Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано.
- Матч Дания - Финляндия будет доигран сегодня, 12 июня. Он возобновится в 21.30.
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