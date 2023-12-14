"Шахтер" чаще других клубов выходил в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов.

В среду, 13 декабря, "Шахтер" уступил "Порту" в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

"Горняки" с 9-ю баллами заняли третье место в группе и завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы.

Для "Шахтера" нынешнее 3-е место в группе стало уже 11-м за 25-летнюю историю действующего формата Лиги чемпионов. Донецкий клуб является абсолютным рекордсменом турнира по этому показателю. У ближайших преследователей ("Олимпиакоса" и "Аякса") по 9 выходов в Лигу Европы с третьего места, сообщает UA-Football.

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Стоит отметить, что этот рекорд "Шахтера" станет "вечным", поскольку побить его уже не удастся никому.

Все дело в том, что начиная с сезона 2024/25 групповой этап Лиги чемпионов будет отличаться от привычного для всех формата. 8 групп по 4 команды будут заменены на единую таблицу из 36 клубов. Важной деталью является то, что теперь команды из Лиги чемпионов не будут вылетать в Лигу Европы.

Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Шахтер" выступал в группе Н с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном". "Горнякам" удалось один раз обыграть "Барсу" (1:0) и дважды выиграть у бельгийского "Антверпена" (3:2, 1:0).

Добавим, что по качеству выступлений в Кубке УЕФА / Лиге Европы после перехода туда из группы Лиги чемпионов "Шахтер" занимает третье место. "Горняки" одержали одну победу в турнире (2008/09), дважды выходили в 1/2 финала (2015/16 и 2019/20) и четыре раза играли в 1/8 финала.

Эффективнее "Шахтера" в Кубке УЕФА / Лиге Европы после перехода туда из группы Лиги чемпионов являются "Севилья" и "Атлетико", которые по два раза выигрывали второй по престижности евротурнир после перехода туда из Лиги чемпионов.

Будущей весной "горняки" имеют шанс повторить достижение "Атлетико" и "Севильи".

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