Патрик ван Леувен доволен результатом матча с "Университатей".

В четверг, 4 августа, луганская "Заря" обыграла "Университатю" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Главный тренер украинской команды Патрик ван Леувен прокомментировал результат встречи. Наставник луганчан отметил, что в целом он доволен результатом, но "Заря" способна забивать больше.

"Моменты были, чтобы забивать более одного мяча. Если сравнить с прошлым сезоном, у нас сейчас совсем другой состав. Я доволен настроением команды и результатами, которые она показывает.

В матче с "Университатей" была задача контролировать игру все 90 минут, как в обороне, так и в атаке. Команда долго не играла в официальных матчах, поэтому такой результат поединка нас более чем удовлетворяет. Словом, даже один гол и минимальная победа - это уже положительный результат, но мы знаем, что способны забивать соперникам больше", - приводит слова ван Леувена официальный сайт "Зари".

Добавим, что для "Зари" этот матч был первым официальным поединком в новом сезоне и дебютным для главного тренера луганского клуба Патрика ван Леувена. Нидерландский специалист сменил на этом посту Виктора Скрипника, который ушел в полтавскую "Ворсклу".

Ответный матч между "Университатей" и "Зарей" запланирован на 11 августа.

Победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Лугано" (Швейцария) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль). Для проигравшей команды еврокубковый сезон закончится.

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