Фанаты "Челси" очень рады, что Михаил Мудрик выбрал именно их клуб, а не "Арсенал".

Болельщики "Челси" оценили дебют Михаила Мудрика в АПЛ. 22-летний украинец появился на поле во втором тайме матча против "Ливерпуля".

Фанаты лондонского клуба в Twitter балдеют от игры Мудрика.

Ziyechman: "Единственный положительный момент в сегодняшней встрече - Михаил Мудрик";

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Kakyeza: "Мудрик - наш Месси";

CFCLamps_: "Наш игрок матча. И он отыграл всего 35 минут. Отличный трансфер";

MattMudryk15: "Мы влюблены";

indebakure_: "Этот чувак на другом уровне, бро. Защитники АПЛ, будьте готовы, Мудрик (новый Азар) прибыл";

blueapewarrior: "Мудрику нужны более качественные игроки в команде. Жду, когда Михаил будет играть с Фелишем";

legendotwenty: "Мы наконец нашли нового Азара";

StopBuntingPlz написал стих о Мудрике:

"Со скоростью и силой одинаково,

Мудрик доминирует в игре,

Его противники не в состоянии играть,

Мудрик настоящий футбольный фанат.

Его навыки дриблинга не имеют себе равных,

Мудрик прокладывает себе путь,

Мастер мяча, он выиграл,

Мудрик, настоящий футбольный профи";

UtdMicah: "10 секунд Мудрика. Я насмотрелся. Он - следующий Роналдиньо".

Добавим, что Мудрик стал 9-м украинцем, который сыграл в чемпионате Англии и 2-м украинцем, который сыграл за "Челси". С 2006 по 2009 год за лондонский гранд выступал Андрей Шевченко.

Напомним, "Челси" за 100 миллионов евро приобрел Мудрика у донецкого "Шахтера". Михаил был очень близок к трансферу в "Арсенал", но "Челси" перехватили украинца у "канониров".

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