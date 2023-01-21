Болельщики "Челси" оценили дебют Михаила Мудрика в АПЛ. 22-летний украинец появился на поле во втором тайме матча против "Ливерпуля".
Фанаты лондонского клуба в Twitter балдеют от игры Мудрика.
Ziyechman: "Единственный положительный момент в сегодняшней встрече - Михаил Мудрик";
Kakyeza: "Мудрик - наш Месси";
CFCLamps_: "Наш игрок матча. И он отыграл всего 35 минут. Отличный трансфер";
MattMudryk15: "Мы влюблены";
indebakure_: "Этот чувак на другом уровне, бро. Защитники АПЛ, будьте готовы, Мудрик (новый Азар) прибыл";
blueapewarrior: "Мудрику нужны более качественные игроки в команде. Жду, когда Михаил будет играть с Фелишем";
legendotwenty: "Мы наконец нашли нового Азара";
StopBuntingPlz написал стих о Мудрике:
"Со скоростью и силой одинаково,
Мудрик доминирует в игре,
Его противники не в состоянии играть,
Мудрик настоящий футбольный фанат.
Его навыки дриблинга не имеют себе равных,
Мудрик прокладывает себе путь,
Мастер мяча, он выиграл,
Мудрик, настоящий футбольный профи";
UtdMicah: "10 секунд Мудрика. Я насмотрелся. Он - следующий Роналдиньо".
Добавим, что Мудрик стал 9-м украинцем, который сыграл в чемпионате Англии и 2-м украинцем, который сыграл за "Челси". С 2006 по 2009 год за лондонский гранд выступал Андрей Шевченко.
Напомним, "Челси" за 100 миллионов евро приобрел Мудрика у донецкого "Шахтера". Михаил был очень близок к трансферу в "Арсенал", но "Челси" перехватили украинца у "канониров".