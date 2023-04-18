"Наполи" попытается взять реванш за фиаско в первой игре и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Во вторник, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянскими "Миланом" и "Наполи".

Встреча пройдет на стадионе "Диего Марадона" в Неаполе. Обслужит поединок топ-клубов Италии польский рефери Шимон Марциняк.

Первая встреча команд прошла неделю назад и завершилась минимальной победой "Милана". Единственный гол в матче, который и решил исход поединка, забил Исмаэль Беннасер.

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Примечательно, что после очной встречи в Лиге чемпионов, в рамках чемпионата Италии "Милан" и "Наполи" синхронно потеряли очки. Неаполитанский клуб сыграл вничью против "Вероны" (0:0), а подопечные Стефано Пиоли разошлись миром с "Болоньей" (1:1).

Наполи - Милан: прогноз

Фаворитом поединка "Наполи" - "Милан", по мнению букмекеров, является неаполитанский клуб.

Так, ставку на победу "Наполи" можно сделать с коэффициентом 1,88. В то время как победа "Милана" оценивается коэффициентом 4,50. Ничья - 3,55.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,93. Гол команды Лучано Спаллетти оценивают в 1,22, а на то, что отличится "россонери", можно поставить за 1,58.

Аналитики считают, что наиболее вероятным исходом игры "Наполи" -"Милан" является победа неполитанского клуба со счетом 1:0. Коэффициент на это событие - 6,50.

Проход "Милана" в полуфинал Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1,72, а "Наполи" - 2,20.

Наполи - Милан: трансляция

На территории Украины ответный матч "Наполи" против "Милана" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который победил в финале прошлого розыгрыша турнира английский "Ливерпуль".

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