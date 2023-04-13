Победу "Милану" принес гол алжирского футболиста Исмаэля Беннасера.

В среду, 12 апреля, состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянскими клубами "Наполи" и "Миланом".

Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась победой "россонери" со счетом 1:0.

В концовке первого тайма алжирский хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер результативным ударом завершил контратаку своей команды. Больше в этой игре команды голов не забивали.

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В середине второго тайма, на 74-й минуте, "Наполи" остался в меньшинстве. Две желтые карточки в течение пяти минут заработал полузащитник гостей Андре Замбо Ангисса.

"Милан" - "Наполи" - 1:0

Гол: Бенассер, 40

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас (Ребич, 80), Беннасер (Салемакерс, 67), Рафаэл Леау, Жиру

"Наполи": Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Дже, Марио Руй (Оливера, 83), Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 83), Лосано (Распадори, 69), Эльмас, Кварацхелия (Политано, 83)

Предупреждения: Беннасер, 60, Салемакерс, 90+3 - Зелински, 38, ди Лоренцо, 70, Ким Мин Дже, 78, Ррахмани, 90+3

Удаление: Ангисса, 74 (две ЖК)

Обзор матча:

Ответный матч команд состоится 18 апреля в Неаполе. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Интер" - "Бенфика".

Добавим, что миланский "Интер" победил на выезде "Бенфику" со счетом 2:0 в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

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