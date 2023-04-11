Первый матч "Милана" и "Наполи" в 1/4 финала пройдет на знаменитом стадионе "Сан-Сиро".

В среду, 12 апреля, итальянские гранды "Милан" и "Наполи" сыграют первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча команд пройдет на стадионе "Сан-Сиро". Обслужит эту игру румынский арбитр Иштван Ковач.

В четвертьфинал ЛЧ "Милан" попал одолев лондонский "Тоттенхэм" на стадии 1/8 финала. "Россонери" выиграли у "шпор" на своем поле со счетом 1:0 в первой игре и именно этот результат помог им пробиться в следующий раунд турнира. Ответный матч в Лондоне завершился со счетом 0:0.

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"Наполи" куда более уверенно преодолел стадию 1/8 финала. Команда Лучано Спаллетти выиграла оба матча против франкфуртского "Айнтрахта" с общим счетом 5:0 (2:0, 3:0).

Отметим, что совсем недавно, а точнее 2 апреля, "Милан" и "Наполи" сыграли между собой в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Игра проходила в Неаполе и завершилась сокрушительным триумфом "россонери" со счетом 4:0.

Тем не менее, это поражение не сильно повлияло на турнирное положение "Наполи" в Серии А. Команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

У "Милана" в этом сезоне дела идут не лучшим образом на внутренней арене. Действующий чемпион Серии А занимает только четвертое место в турнирной таблице итальянского первенства.

Милан - Наполи: прогноз

По мнению букмекеров, шансы команд на победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов примерно равны.

Так, коэффициент на триумф подопечных Стефано Пиоли - 2,80. Победа "Наполи" оценивается коэффициентом 2,75. Ничья - 3,20.

Аналитики считают, что матч "Милан" - "Наполи" не будет слишком результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 2,28, а тотал меньше 2,5 мяча - за 1,67. Ставки на гол "Милана" принимаются с коэффициентом 1,40. Гол неполитанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,39. Поставить на "обе забьют" можно за 1,92.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 6,30.

Проход "Милана" в полуфинал по итогам двух матчей оценен коэффициентом 2,55, а "Наполи" - 1,55.

Милан - Наполи: трансляция

На территории Украины первую встречу "Милана" и "Наполи" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что ответная игра "Наполи" против "Милана" состоится в Неаполе 18 апреля.

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