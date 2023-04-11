В борьбе за главный клубный трофей Европы остались восемь команд.

11 и 12 апреля будут сыграны первые матчи в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Центральным поединком первого игрового дня станет дуэль главных фаворитов на победу в турнире - "Манчестер Сити" и "Баварии". Также в этот день сыграют "Бенфика" и миланский "Интер".

В среду состоятся еще две встречи четвертьфинала ЛЧ. "Милан" на своем поле примет "Наполи", а лондонский "Челси" отправится в гости к мадридскому "Реалу".

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Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

11 апреля

"Интер" Милан (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия)

12 апреля

"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)

"Реал" Мадрид (Испания) - "Челси" (Англия)

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 18 и 19 апреля. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является "Реал". В финале турнира в прошлом году мадридцы победили английский "Ливерпуль".

Также "Реал" является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. "Королевский клуб" выигрывал этот трофей 14 раз.

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