Победу итальянскому клубу принесли голы Бареллы и Лукаку.

Во вторник, 11 апреля, был сыгран первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Бенфикой" и миланским "Интером".

Игра проходила на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне и завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

Первый тайм команды провели без забитых голов. На старте второй половины игры Николо Барелла забил с передачи Алессандро Бастони и вывел "Интер" вперед.

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В концовке встречи бельгийский нападающий Ромелу Лукаку реализовал пенальти и удвоил преимущество миланского клуба. Больше в этом поединке команды голов не забивали.

"Бенфика" - "Интер" - 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)

"Бенфика": Влаходимос, Жилберту, Антонио Силва, Морату, Гримальдо, Шикинью, Флорентину (Нерес, 64), Мариу, Рафа Силва, Аурснес, Рамуш

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 90+1), Думфрис (Д'Амброзио, 86), Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 63), Мартинес (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63)

Предупреждения: Антонио Силва - Брозович, Джеко

Обзор матча:

Ответный матч команды сыграют 19 апреля в Милане. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с победителем пары "Наполи" - "Милан".

Напомним, на стадии 1/8 финала "Интер" выбил португальский "Порту" (1:0, 0:0), а "Бенфика" прошла бельгийский "Брюгге" (2:0, 5:1).

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