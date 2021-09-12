Эрик Рамирес инфицировался в стане сборной Венесуэлы.

Форвард киевского "Динамо" Эрик Рамирес сообщил, что он сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом 22-летний венесуэлец написал в своем Instagram.

"Два дня назад, перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Парагваем (1:2), я сдал положительный тест на коронавирус. Я уже выздоравливаю, мне лучше. Надеюсь, скоро получу отрицательный результат, вернусь в свою команду и продолжу работать", - рассказал такую досадную новость нападающий.

Рамирес подхватил недуг в лагере сборной Венесуэлы. Его отправили на самоизоляцию сразу после того, как появились первые симптомы вируса. Итак, Эрик не поможет динамовцам в стартовом матче Лиги чемпионов против "Бенфики" 14 сентября на НСК "Олимпийский".

Рамирес уже успел ярко дебютировать за "бело-синих" в поединке УПЛ. Напомним, что "Динамо" приобрело венесуэльца у словацкого клуба "ДАК 1904" за 1,75 миллиона евро.

Эрик Рамирес: карьера

Рамирес начинал карьеру у себя на родине в составе клубов "Самора" и "Эстудиантес де Каракас", затем поиграл за чешскую "Карвину" и словацкую "Сеницу", а в 2019 году перешел в "ДАК 1904".

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. А всего провел за клуб 68 игр, в которых забил 28 мячей.

В активе нападающего 3 матча в составе сборной Венесуэлы - он дебютировал за команду в октябре 2020 года.

Автор: Артем Будрин