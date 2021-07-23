Киевское "Динамо", которое ранее отдало испанского нападающего в аренду, объявило о подписании венесуэльского форварда Эрика Рамиреса.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
22-летний нападающий перешел в "Динамо" из словацкого клуба "ДАК 1904".
Контракт с ним подписан на пять лет.
Отметим, что венесуэльский форвард стал третьим новичком "Динамо" в летнее межсезонье. Ранее контракты с киевлянами заключили Денис Антюх и Илья Шкурин.
"Я получил приглашение из киевского "Динамо" и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов - возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины. Надеюсь забивать за "Динамо" еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне", - отметил Рамирес.
Эрик Рамирес: карьера
- Рамирес начинал карьеру у себя на родине в составе клубов "Самора" и "Эстудиантес де Каракас", затем поиграл за чешскую "Карвину" и словацкую "Сеницу", а в 2019 году перешел в "ДАК".
- В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. А всего провел за клуб 68 игр, в которых забил 28 мячей.
- В активе нападающего 1 матч в составе сборной Венесуэлы - он дебютировал за команду в октябре прошлого года.