29-летний Фран Соль продолжит свою карьеру на родине.

Киевское "Динамо" избавилось от очередного легионера. Нападающий Фран Соль, издавший собственную книгу, следующий сезон проведет в аренде за испанский "Эйбар".

Об этом сообщает официальный сайт киевлян, а также страница испанской команды в Twitter.

"Эйбар" по итогам прошлого сезона Ла Лиги понизился в классе. Теперь баскский клуб будет играть в Сегунде. Арендное соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Соль защищал цвета другого коллектива из Сегунды на правах аренды - "Тенерифе". Там футболист "наколотил" целых 10 голов.

Заметим, что контракт Соля действует с киевлянами до конца 2023 года.

"Динамо" сейчас имеет проблемы с позицией нападающего в команде. В частности получил тяжелую травму Артем Беседин во время Евро-2020, а также может поехать покорять чемпионат Италии молодой Владислав Супряга.

"Бело-синие" взяли с собой на первые сборы футболистов группы атаки: Владислава Кулача и Дениса Антюха. Если они хорошо зарекомендуют себя на просмотре - то вероятно получат предложение подписать контракт.

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Автор: Артем Будрин