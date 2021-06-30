Врач "Динамо" прогнозирует, что на восстановление у Беседина может уйти около 6 месяцев.

По результатам обследования у травмированного во время матча со Швецией нападающего сборной Украины Артема Беседина повреждения сразу нескольких мышц ноги.

Об этом рассказал пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский, сообщает УАФ.

Читайте такжеФорвард сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 из-за страшной травмы"Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз можно поставить после проведения МРТ", - говорится в сообщении. В то же время уточняется, что такая травма требует длительного лечения, поэтому Артем не сможет играть в ближайшее время.

Позже главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун в комментарии официальному сайту клубу рассказал о результатах МРТ-обследования форварда Артема Беседина.

"На снимках МРТ у него имеется частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения", - заявил Шморгун.

Он добавил, что от удара прямой ногой у Артема случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, она и вызвала такую значительную травму.

Врач "Динамо" прогнозирует, что на восстановление у Беседина может уйти до 6 месяцев.

Травма Артема Беседина: что известно

На 99-й минуте матча Украина-Швеция на Евро-2020 наши футболисты получили численное преимущество - центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку. А Беседин, вышедший на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.

Утром 30 июня чартер с Бесединым на борту приземлился в столице Украины.

Так, нападающий "Динамо" больше не поможет национальной команде на Евро-2020.

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Автор: Ольга Робейко