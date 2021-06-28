Владислав Супряга может переехать в Серию А.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о перспективах нападающего Владислава Супряги. Румынский специалист охотно отпустил бы форварда в более мощный чемпионат.

Об этом сообщает Tuttosport.

"Владислав - талант, он быстр и хорош в игре обеими ногами. Ему нужно улучшить игру в воздухе, но Супряге всего 21 год. После победы на чемпионате мира U-20 со сборной в 2019 году, и опыту, полученному с нами в "Динамо", ему нужен опыт в сильном зарубежном чемпионате, чтобы сделать рывок", - сказал Луческу.

"Я всегда первым поощряю молодых людей попробовать себя на высшем уровне. Если Супряга скажет мне, что у него есть возможность поехать в сильную лигу, и особенно в Серию А, то я отвечу: "Поезжай немедленно". Слухи о 9 миллионах? Я не хочу говорить о таких вопросах. Я его тренер, он мой игрок, и я счастлив работать с ним", - добавил румын.

Сегодня Супряга вместе с "Динамо" отправился в Швейцарию на сборы.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать

Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.

В прошлом сезоне во всех турнирах на счету Супряги 3 забитых гола.

Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.

8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.

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Автор: Артем Будрин