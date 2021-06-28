Владислав Кулач на просмотре в столичном клубе.

28 июня киевское "Динамо" отправилось на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию. 29 футболистов вошли в состав делегации, которая утром взяла курс на Женеву из аэропорта "Борисполь".

Стоит отметить, что вместе с "бело-синими" на сбор полетел лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач, который попрощался с полтавской "Ворсклой". Вероятно, если он сможет себя зарекомендовать во время тренировок с хорошей стороны и убедит тренерский штаб в своей профпригодности, то получит контракт.

Также к киевлянам присоединился Денис Антюх, который защищал цвета "Колоса" в прошлом сезоне.

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин, Коробенко, Антюх

Форварды: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач

В Швейцарии подопечные Мирчи Луческу проведут четыре спарринга:

1 июня. Динамо - Базель. 20:00

3 июля. Динамо - Лозанна. 16:00

5 июля. Соперник уточняется

7 июля. Динамо - Люцерн. 17:00

Все контрольные игры будут транслироваться на клубном YouTube-канале.

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Владислав Кулач: карьера и достижения

28-летний Кулач является воспитанником "Олимпика-УОР" и "Шахтера".

За свою карьеру он успел поиграть за "Ильичевец", "Металлург" Запорожье, "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", венгерский "Гонвед" и дважды защищал цвета "Ворсклы".

В сезоне 2020-2021 он забил в УПЛ 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Кулач дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и "Ворсклой".

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Автор: Артем Будрин