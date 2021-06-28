28 июня киевское "Динамо" отправилось на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию. 29 футболистов вошли в состав делегации, которая утром взяла курс на Женеву из аэропорта "Борисполь".
Стоит отметить, что вместе с "бело-синими" на сбор полетел лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач, который попрощался с полтавской "Ворсклой". Вероятно, если он сможет себя зарекомендовать во время тренировок с хорошей стороны и убедит тренерский штаб в своей профпригодности, то получит контракт.
Также к киевлянам присоединился Денис Антюх, который защищал цвета "Колоса" в прошлом сезоне.
Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун
Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин, Коробенко, Антюх
Форварды: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач
В Швейцарии подопечные Мирчи Луческу проведут четыре спарринга:
1 июня. Динамо - Базель. 20:00
3 июля. Динамо - Лозанна. 16:00
5 июля. Соперник уточняется
7 июля. Динамо - Люцерн. 17:00
Все контрольные игры будут транслироваться на клубном YouTube-канале.
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Владислав Кулач: карьера и достижения
- 28-летний Кулач является воспитанником "Олимпика-УОР" и "Шахтера".
- За свою карьеру он успел поиграть за "Ильичевец", "Металлург" Запорожье, "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", венгерский "Гонвед" и дважды защищал цвета "Ворсклы".
- В сезоне 2020-2021 он забил в УПЛ 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.
- Кулач дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и "Ворсклой".
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