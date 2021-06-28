Владислав Кулач стал свободным агентом.

Полтавская "Ворскла" официально попрощалась с форвардом Владиславом Кулачем. У 28-летнего нападающего завершился контракт, и стороны прекратили сотрудничество - соглашение не пролонгировали.

"Ворскла" объявила об уходе футболиста на своем официальном аккаунте Instagram. Пока неизвестно, где продолжит карьеру Владислав.

Напомним, что по слухам СМИ Кулача "сватали" в киевское "Динамо".

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Владислав Кулач: карьера и достижения

Кулач является воспитанником "Олимпика-УОР" и "Шахтера".

За свою карьеру он успел поиграть за "Ильичевец", "Металлург" Запорожье, "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", венгерский "Гонвед" и дважды защищал цвета "Ворсклы".

В сезоне 2020-2021 он забил в УПЛ 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Кулач дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и "Ворсклой".

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Автор: Артем Будрин