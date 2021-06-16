Полтавская команда сыграет либо с армянским клубом, либо с финским.

Стали известны результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференции, где Украину будут представлять ковалевский "Колос" и полтавская "Ворскла".

Процедура жребия прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон. "Ворскла" первой от Украины узнала своего оппонента. Полтавчане были сеяными и потенциально им могли достаться такие соперники: победитель пар "Ноа" (Армения) - КуПС (Финляндия), "Жилина" (Словакия) - "Дила" (Грузия), а также "Сумгаит" (Азербайджан), "Шахтер" (Казахстан), "Арда Кырджали" (Болгария).

Итак, жеребьевка свела "Ворсклу" с победителем пары "Ноа" - КуПС.

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 22 июля, ответные - 29 июля.

В новом сезоне состоится первый розыгрыш Лиги конференций.

Украинские клубы в еврокубках 2021/2022: цифры и факты

"Динамо" впервые с 2016 года напрямую пробилось в групповой этап ЛЧ, а "Шахтер" впервые за пять лет будет проходить квалификацию.

Киевляне сыграют в групповом этапе ЛЧ второй раз подряд.

"Ворскла" в предыдущий раз представляла Украину на евроарене в сезоне 2018-2019 в групповом этапе Лиги Европы.

"Заря" в седьмой раз подряд пробилась в Лигу Европы.

"Колос" второй раз в истории и второй раз подряд выступит в еврокубках. В прошлом сезоне команда не смогла преодолеть квалификацию в Лиге Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин