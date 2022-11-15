Андрей Ярмоленко посетил Украину впервые с начала полномасштабной войны.

Футболист национальной сборной Украины и эмиратского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко вернулся на родину.

Во время паузы в национальных чемпионатах из-за проведения чемпионата мира в Катаре, Ярмоленко решил наконец-то уехать домой. В частности, капитан сборной Украины посетил родную Черниговщину.

33-летний форвард опубликовал в своем Instagram снимок, на котором он стоит под стелой с надписью "Черниговский район".

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"Наконец-то я дома", – подписал фото Андрей Ярмоленко.

Напомним, Андрей Ярмоленко родом из Черниговской области, где он провел свое детство и делал первые шаги в футболе.

Полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины застало Ярмоленко в Англии, где он выступал за лондонский "Вест Хэм". Футболист поддерживает Украину с первых дней войны. Ранее он передавал необходимую технику украинским военным в Чернигове.

В сентябре Андрей Ярмоленко заявил, что РФ необходимо изолировать от всего цивилизованного мира из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

Добавим, что минувшим летом Андрей сменил клуб и теперь играет за "Аль-Айн" из ОАЭ под руководством украинского тренера Сергея Реброва.

В нынешнем сезоне украинский нападающий сыграл за "Аль-Айн" 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

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