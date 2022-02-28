Андрей Ярмоленко / фото REUTERS
Футболист лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко пожертвовал три миллиона гривен для украинской армии.
Об этом сообщает Зеркало недели.
32-летний спортсмен поддержал свой народ в войне против российских оккупантов.
К тому же 27 февраля игроки "Вест Хэма" вышли на поединок АПЛ в форме с фамилией Ярмоленко на спине, а на футболках их соперника, "Вулверхэмптона", была надпись "Нет войне".
💙💛 @Yarmolenko_7pic.twitter.com/iqU2R3uZo8— West Ham United (@WestHam) February 28, 2022