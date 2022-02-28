Украинцы не жалеют денег на защиту Отечества.

Футболист лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко пожертвовал три миллиона гривен для украинской армии.

Об этом сообщает Зеркало недели.

32-летний спортсмен поддержал свой народ в войне против российских оккупантов.

К тому же 27 февраля игроки "Вест Хэма" вышли на поединок АПЛ в форме с фамилией Ярмоленко на спине, а на футболках их соперника, "Вулверхэмптона", была надпись "Нет войне".

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