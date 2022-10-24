Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился эффектным голом за "Аль-Айн" в матче седьмого тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Насра".
33-летний украинец вышел в стартовом составе и уже на пятой минуте открыл счет в поединке, замкнув в падении передачу с фланга.
В итоге "Аль-Айн", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, одержал победу над "Аль-Насром" со счетом 3:1.
Победа в этой игре помогла "Аль-Айну" укрепиться на второй позиции в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. После 7 сыгранных туров в активе команды Реброва 13 баллов.
Андрей Ярмоленко сыграл за свою новую команду 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
Видео гола Ярмоленко:
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 22, 2022
В июле этого года Ярмоленко подписал однолетний контракт с "Аль-Айном" на правах свободного агента. В прошлом сезоне Андрей выступал за лондонский "Вест Хэм".
Ярмоленко признался, что имел предложение вернуться в "Динамо", но выбрал экзотический вариант с Ближним Востоком.