Гол украинца помог "Аль-Айну" взять три очка в седьмом туре местного чемпионата.

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился эффектным голом за "Аль-Айн" в матче седьмого тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Насра".

33-летний украинец вышел в стартовом составе и уже на пятой минуте открыл счет в поединке, замкнув в падении передачу с фланга.

В итоге "Аль-Айн", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, одержал победу над "Аль-Насром" со счетом 3:1.

Видео дня

Победа в этой игре помогла "Аль-Айну" укрепиться на второй позиции в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. После 7 сыгранных туров в активе команды Реброва 13 баллов.

Андрей Ярмоленко сыграл за свою новую команду 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Видео гола Ярмоленко:

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 22, 2022

В июле этого года Ярмоленко подписал однолетний контракт с "Аль-Айном" на правах свободного агента. В прошлом сезоне Андрей выступал за лондонский "Вест Хэм".

Ярмоленко признался, что имел предложение вернуться в "Динамо", но выбрал экзотический вариант с Ближним Востоком.

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