Андрей Ярмоленко / фото ФК Аль-Айн

Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом в поединке 5-го тура чемпионата ОАЭ против "Диббы".

32-летний украинец на 12-й минуте сделал счет 1:0. Это второй гол капитана сборной Украины за новую команду. Заметим, что "Аль-Айн" выиграл у "Диббы" со счетом 2:0.

"Аль-Айн" после пяти поединков занимает третье место в турнирной таблице и отстает на три очка от первой позиции. Всего у Ярмоленко 2 гола и 2 результативные передачи за первые 5 туров.

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Напомним, под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда украинского специалиста стала победителем Кубка лиги ОАЭ. Ребров до сих пор возглавляет этот клуб.

В июле этого года Ярмоленко подписал однолетний контракт с "Аль-Айном" на правах свободного агента. В прошлом сезоне Андрей выступал за лондонский "Вест Хэм".

Ярмоленко признался, что имел предложение вернуться в "Динамо", но выбрал экзотический вариант с Ближним Востоком.

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