Всего у Ярмоленко 2 гола и 2 результативные передачи за первые 5 туров.

Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом в поединке 5-го тура чемпионата ОАЭ против "Диббы".

32-летний украинец на 12-й минуте сделал счет 1:0. Это второй гол капитана сборной Украины за новую команду. Заметим, что "Аль-Айн" выиграл у "Диббы" со счетом 2:0.

"Аль-Айн" после пяти поединков занимает третье место в турнирной таблице и отстает на три очка от первой позиции. Всего у Ярмоленко 2 гола и 2 результативные передачи за первые 5 туров.

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Напомним, под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда украинского специалиста стала победителем Кубка лиги ОАЭ. Ребров до сих пор возглавляет этот клуб.

Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer 🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/G2hVilfYne — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 7, 2022

В июле этого года Ярмоленко подписал однолетний контракт с "Аль-Айном" на правах свободного агента. В прошлом сезоне Андрей выступал за лондонский "Вест Хэм".

Ярмоленко признался, что имел предложение вернуться в "Динамо", но выбрал экзотический вариант с Ближним Востоком.

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