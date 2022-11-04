Румынский специалист подвел итоги матча "Динамо" против "Фенербахче" в заключительном туре Лиги Европы.

В четверг, 3 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" в номинально домашнем матче проиграло "Фенербахче" со счетом 0:2.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал игру с турецким клубом.

"Мы допустили две ошибки, которые позволили "Фенербахче" выиграть эту игру. В двух матчах с турками мы дважды пропустили после угловых, однажды после аута, еще однажды – после ошибки защиты. Тем не менее "Фенербахче" играл хорошо, это очень хорошая команда, с сильными игроками. Они были очень мотивированными, мы играли за свою честь. Наши игроки проявили характер. Это положительный момент, который я увидел в этом матче.

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Второй тайм был для нас гораздо лучше. Мы старались, делали все возможное, но, откровенно говоря, "Фенербахче" был лучше и заслужил победу этим вечером. У нас не было шансов выйти в плей-офф, мы играли за нашу гордость.

Общая ситуация у нас тяжелая. Много путешествий, мы не можем играть дома перед нашими болельщиками. Игроки часто оставались без семей. В этих условиях работать нелегко. Это все вызвало усталость и это также повлияло на наши последние результаты.

Мы очень хорошо начали, хорошо выступили в квалификации Лиги чемпионов. Мы выиграли у "Фенербахче", затем у "Штурма", но проиграли великой "Бенфике". Конечно, из этого всегда можно почерпнуть позитив. Надеюсь, это поможет нам развиваться в УПЛ

Жаль, что мы финишировали на последнем месте в группе Лиги Европы. На мой взгляд, мы не заслуживаем такого результата. В других обстоятельствах мы могли бы добиться более успешного результата", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, киевское "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на стадии группового этапа Лиги Европы. "Бело-синие" выступали в квартете В с турецким "Фенербахче", французским "Ренном" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

Команда Мирчи Луческу набрала всего одно очко, сыграв в ничью с АЕКом, остальные пять игр киевляне проиграли и заняли в итоге последнее место в своей группе.

Таким образом, еврокубковый сезон для "Динамо" завершен и команда Мирчи Луческу сконцентрируется на играх чемпионата Украины.

Добавим, что в УПЛ дела у "Динамо" также идут не лучшим образом. После 10-ти туров "бело-синие" с 13 очками в активе занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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