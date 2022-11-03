Команда Мирчи Луческу завершила групповой этап Лиги Европы не одержав ни одной победы.

В четверг, 3 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" играло против "Фенербахче".

Матч проходил в Польше и завершился победой турецкого клуба со счетом 2:0.

Футболистам "Фенербахче" удалось открыть счет в матче на 23-й минуте игры. Голом отличился Арда Гюлер. На второй компенсированной минуте к первому тайму турецкий клуб удвоил свое преимущество, отличился Виллиан Аран.

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На 68-й минуте игры футболисты "Динамо" остались в меньшинстве - удален был защитник Илья Забарный.

"Динамо" - "Фенербахче" - 0:2

Голы: Гюлер, 23, Аран, 45+2

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Сирота, Кендзера, Кравченко, Караваев, Андриевский, Кабаев, Перрис, Гармаш, Диалло

"Фенербахче": Байындыр, Осайи-Самюэл, Салай, Азиз, Кадыоглу, Гюлер, Аран, Крэшпу, Линкольн, Валенсия, Батшуаи

Запасные: Четин, Акьюз, Алиоски, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демир, Мор, Кинг

Видео голов:

В другом матче этой группы французский "Ренн" не смог обыграть кипрский клуб АЕК Ларнака, игра завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, "Фенербахче" набрал 14 очков и занял первое место в группе В, "Ренн" с 12 очками финишировал вторым. АЕК Ларнака с 5 баллами занял третье место. Киевское "Динамо" так и не смогло выиграть ни одного матча и с 1 очком заняло последнее место в этом квартете.

По итогам группового этапа "Фенербахче" и "Ренн" вышли в плей-офф Лиги Европы, а АЕК Ларнака отправился в Лигу конференций.

Для киевского "Динамо" еврокубковый сезон завершен.

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