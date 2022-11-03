В четверг, 3 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" играло против "Фенербахче".
Матч проходил в Польше и завершился победой турецкого клуба со счетом 2:0.
Футболистам "Фенербахче" удалось открыть счет в матче на 23-й минуте игры. Голом отличился Арда Гюлер. На второй компенсированной минуте к первому тайму турецкий клуб удвоил свое преимущество, отличился Виллиан Аран.
На 68-й минуте игры футболисты "Динамо" остались в меньшинстве - удален был защитник Илья Забарный.
"Динамо" - "Фенербахче" - 0:2
Голы: Гюлер, 23, Аран, 45+2
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Буяльский, Беседин
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Сирота, Кендзера, Кравченко, Караваев, Андриевский, Кабаев, Перрис, Гармаш, Диалло
"Фенербахче": Байындыр, Осайи-Самюэл, Салай, Азиз, Кадыоглу, Гюлер, Аран, Крэшпу, Линкольн, Валенсия, Батшуаи
Запасные: Четин, Акьюз, Алиоски, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демир, Мор, Кинг
Видео голов:
В другом матче этой группы французский "Ренн" не смог обыграть кипрский клуб АЕК Ларнака, игра завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, "Фенербахче" набрал 14 очков и занял первое место в группе В, "Ренн" с 12 очками финишировал вторым. АЕК Ларнака с 5 баллами занял третье место. Киевское "Динамо" так и не смогло выиграть ни одного матча и с 1 очком заняло последнее место в этом квартете.
По итогам группового этапа "Фенербахче" и "Ренн" вышли в плей-офф Лиги Европы, а АЕК Ларнака отправился в Лигу конференций.
Для киевского "Динамо" еврокубковый сезон завершен.