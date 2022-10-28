Киевское "Динамо" заняло последнее место в своей группе.

В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло обыграть кипрский клуб АЕК и досрочно завершило свои выступления в еврокубках.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал результат поединка с АЕКом и игру своих подопечных.

"Мы заслуживали больше. Из-за нелепых ошибок мы пропустили голы. Хочу отметить, что АЕК Ларнака очень хорошая команда с хорошей физической подготовкой. Мы уступили в борьбе, игроки АЕКа играли гораздо агрессивнее, быстрее. В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько отличных возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками и забили три гола.

Это успех для АЕКа, они очень хотели выйти из группы. Их игра против всех команд в группе стала неожиданностью. А мы еще имеем важный матч с "Фенербахче", потому что мы должны доказать, что лучшая команда в группе. Мы не добились положительных результатов, но провели очень хорошие матчи.

Поздравляю АЕК с проходом в Лигу конференций. Надеюсь, что они продолжат двигаться дальше и удивлять европейские клубы. Это команда с хорошими, опытными, техническими исполнителями. Жаль, что во втором тайме наши соперники пытались тянуть время было много остановок. Мы хотели выиграть, но мы хорошо провели только завершающие части обоих таймов, когда команда продемонстрировала желание победить.

Дальше нас ждет путь назад, в Украину. Целый день мы будем в пути. В воскресенье мы сыграем матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечем границу и отправимся в Краков, где сыграем с "Фенербахче". Очень тяжело проводить в пути по 10 часов несколько раз в неделю. Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела неплохо.

При том, что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЕК вышел из группы в Лигу конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим", – приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, "Динамо" сыграло вничью с кипрским АЕКом на выезде со счетом 3:3. Для борьбы за выход в Лигу конференций команде Мирчи Луческу нужно было в обязательном порядке побеждать кипрский клуб.

За пять сыгранных туров "Динамо" сумело набрать лишь одно очко и занимает в своей группе последнее место. Лидируют в квартете турецкий "Фенербахче" и французский "Ренн" - по 11 очков. АЕК занял третье место с 4 баллами в активе.

Таким образом, поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче" станет последним матчем "Динамо" в этом еврокубковом сезоне. Игра запланирована на 3 ноября.

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