Команда Мирчи Луческу заняла последнее место в группе с АЕКом, "Ренном" и "Фенербахче".

В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура Лиги Европы состоялся поединок между киевским "Динамо" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

Встреча команд проходила на стадионе "АЕК Арена" и завершилась со счетом 3:3.

На 26-й минуте счет открыл Омри Альтман. Имад Фарадж навесил справа в штрафную, а Альтман эффектным ударом "боковыми ножницами" в падении вогнал мяч под перекладину.

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В конце первого тайма Владислав Ванат восстановил равенство на табло. Виталий Буяльский получил мяч у края штрафной напротив ворот после передачи Константина Овчаренко слева и технично в касание выполнил мягкий низкий навес на Ваната, который выиграл борьбу у Хрвое Миличевича и пробил низом в ближний угол.

На 53-й минуте Рафаэл Лопеш вывел кипрский клуб вперед, после чего Омри Альтман укрепил преимущество хозяев. Затем Денис Гармаш оформил дубль и добыл ничью для киевлян, забив свой первый гол на 82-й минуте.

АЕК - Динамо - 3:3

Голы: Альтман, 26, 72, Лопеш, 56 - Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

АЕК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Энлезу, Понс, Луиш Густаву, Фараж, Альтман, Дьюрчо, Лопеш (Мамас, 66)

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Забарный, Сирота, Овчаренко, Буяльский (Перрис, 75), Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Ванат, Кабаев (Гармаш, 65)

Предупреждения: Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Забарный, Диалло

Обзор матча:

В другом матче этой группы турецкий "Фенербахче" сыграл вничью на своем поле с французским "Ренном" со счетом 3:3.

Таким образом, за пять сыгранных туров киевское "Динамо" сумело набрать всего один балл и занимает последнее место в турнирной таблице.

Киевский клуб потерял шансы обойти АЕК в турнирной таблице и завершает свой еврокубковый сезон. Кипрский клуб набрал четыре очка и сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Лидируют в квартете "Фенербахче" и "Ренн", в активе которых по 11 набранных баллов. Именно эти два клуба пробились в плей-офф Лиги Европы.

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