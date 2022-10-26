Киевское "Динамо" попробует взять свои первые очки в текущем розыгрыше Лиги Европы.

В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" сыграет против кипрского клуба АЕК Ларнака. Первый матч этих команд во 2-м туре ЛЕ завершился сенсационной победой команды с Кипра со счетом 1:0.

Поединок обслужит шотландская бригада арбитров во главе с 40-летним Джоном Битоном. Помогать ему будут лайнсмены Дэниэл Макфарлейн и Дуглас Поттер, четвертый арбитр - Стивен Маклин.

АЕК Ларнака - Динамо: прогноз букмекеров на матч

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Победа в этой игре крайне важна для "Динамо" с турнирной точки зрения. "Бело-синие" проиграли все четыре предыдущих матча на стадии группового турнира Лиги Европы и уже потеряли шансы пробиться в плей-офф ЛЕ. Тем не менее, команда Луческу все еще может пробиться в Лигу конференций, если сможет взять три очка в игре с АЕКом.

АЕК Ларнака - Динамо: трансляция

В Украине в прямом эфире матч Лиги Европы между киевским "Динамо" и кипрским клубом АЕК Ларнака можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Заявка Динамо на матч с АЕКом

Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло.

Форварди: Владислав Ванат, Артем Беседин.

В заявку "Динамо" на матч с АЕКом по причине травм не попали: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Дубинчак, Владислав Супряга и Николай Шапаренко.

Добавим, что накануне игры с АЕКом журналист Игорь Цыганык сообщил, что в случае поражения против киприотов, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу может покинуть киевский клуб.

В то же время, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что продолжает верить в румынского специалиста и уверяет, что Луческу доработает свой контракт до конца.

Напомним, после четырех туров группового турнира Лиги Европы "Динамо" идет на последнем месте в турнирной таблице группы В. Лидерами квартета являются "Фенербахче" и "Ренн", в активе которых по 10 набранных очков. АЕК с 3 баллами идет на третьей строчке.

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