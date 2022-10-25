Команда Мирчи Луческу обязана побеждать АЕК, чтобы сохранить шансы на выход в Лигу конференций.

В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги Европы состоится матч между АЕКом Ларнака и киевским "Динамо".

Игра пройдет на Кипре на стадионе Георгиоса Карапатакиса. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" проиграло все четыре матча в текущем розыгрыше Лиги Европы и идет на последнем месте в своей группе, не набрав ни одного очка. После поражения от "Ренна" в прошлом туре команда Луческу уже потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но все еще может побороться за путевку в Лигу конференций.

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"Динамо" нужно в обязательном порядке обыгрывать АЕК, чтобы рассчитывать на еврокубковую весну.

Напомним, первый поединок этих команд состоялся 15 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Тогда исход встречи решил гол со штрафного удара в исполнении Адама Дьюрчо.

АЕК Ларнака - Динамо: прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка киевский клуб. На победу "Динамо" аналитики дают коэффициент 2,35, ничья оценивается коэффициентом 3,40, а победа кипрского клуба - 3,36.

Согласно котировкам букмекеров, наиболее вероятными исходами матча считаются: ничья 1:1 (коэффициент - 6,40) или минимальная победа киевлян со счетом 1:0 (коэффициент - 6,90).

На гол "Динамо" в матче против АЕКа принимаются ставки с коэффициентом - 1,32. Коэффициент на гол хозяев поля - 1,45.

Добавим, что в параллельном матче этой группы турецкий "Фенербахче" на своем поле примет французский "Ренн".

АЕК Ларнака - Динамо: перед матчем

После четырех сыгранных туров в активе "Динамо" 0 набранных очков и "бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице квартета В. Лидируют в группе "Фенербахче" и "Ренн" - по 10 баллов. АЕК с 3 очками идет на третьей строчке.

В эти выходные киевское "Динамо" провело матч 9-го тура чемпионата Украины. "Бело-синие" на своем поле не сумели обыграть полтавскую "Ворсклу" - ничья 1:1. Команда Мирчи Луческу сыграла семь матчей в текущем сезоне УПЛ, в которых сумела набрать только 10 очков и идет на восьмой позиции в турнирной таблице.

АЕК подходит к будущей игре с "Динамо" также в плохом настроении. На внутренней арене клуб из города Ларнака уступил АПОЭЛу (0:1). В чемпионате Кипра соперник "Динамо" занимает пятое место, набрав 13 очков за 8 игр.

Перед матчем против АЕКа появилась информация, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу может быть отправлен в отставку, если "бело-синие" проиграют кипрскому клубу. Однако президент киевлян Игорь Суркис позже сообщил, что по-прежнему доверяет румынскому специалисту и не планирует его увольнять.

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