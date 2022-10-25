Президент "Динамо" отметил, что не планирует увольнять Мирчу Луческу.

В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги Европы "Динамо" сыграет против кипрского клуба АЕК Ларнака. Накануне этого матча появилась информация, что в случае поражения "бело-синих", главный тренер команды Мирча Луческу может быть отправлен в отставку.

Президент киевского клуба Игорь Суркис ответил на вопрос о возможной отставке румынского специалиста.

"В контракте Луческу не прописаны никакие отступные, если я его увольняю или он уходит сам. У нас контракт построен на джентльменских началах. Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем.

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Поверьте мне, если Луческу уйдет из "Динамо", то только победителем. Он делает все правильно. Не надо вешать всех собак на тренера. Дай Бог, чтобы все молодые тренеры так работали, как он. Луческу 24 часа в сутки думает о футболе", - приводит слова Суркиса FanDay.

Кроме того, Игорь Суркис опроверг слухи о том, что преемником Луческу на посту тренера "Динамо" станет Игорь Костюк.

"Это неправда. Луческу будет работать с "Динамо" столько, сколько сможет, или если скажет, что этой команде он больше дать ничего не сможет. Нужен небольшой перерыв и Луческу вернет команду на былой уровень. Я в этом уверен! У нас в Украине считанные тренеры, которые могут работать, как Мирча", - сказал Суркис.

Напомним, команда Мирчи Луческу полностью провалилась в этом розыгрыше Лиги Европы и уже потеряла даже математические шансы пробиться в плей-офф турнира. Единственная надежда киевлян на евровесну - обойти АЕК в турнирной таблице и с третьего места пробиться в 1/16 финала Лиги конференций.

После четырех сыгранных туров в активе "Динамо" 0 набранных очков и "бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице квартета В. Лидируют в группе "Фенербахче" и "Ренн" - по 10 баллов. АЕК с 3 очками идет на третьей строчке.

В чемпионате Украины "Динамо" за семь сыгранных матчей сумело набрать 10 очков и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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