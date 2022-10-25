Мирча Луческу может потерять место главного тренера "Динамо" в случае поражения от АЕКа.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу может покинуть киевский клуб в ближайшем будущем. Судьба румынского специалиста зависит от исхода матча Лиги Европы против кипрского клуба АЕК Ларнака.

Об этом рассказал известный журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Ситуация Луческу неприятна. В разговоре со мной он много говорил и о ситуации в команде, и о его возможной ошибке как тренера, что не удалось найти постоянной базы. Переезды, переезды... Возможно, если бы удалось локализоваться, то было бы легче. Но сейчас ситуация такая, поэтому если выбрали такой путь, выходите из него с честью. Это сложно, но оно так есть!

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Я не увидел, что Луческу опустил руки. У него характер не такой, он будет бороться до конца. Поэтому я бы не говорил, что Луческу в ближайшее время уйдет, хотя произойти может что угодно. Насколько мне кажется, и у президента есть вера, что Луческу сможет выйти из данной ситуации, и сам румын в это верит. Как оно будет – покажет только будущее. Но насколько я услышал со слов президента "Динамо" – обсуждения запасного варианта на этом этапе нет. Хотя он результатами клуба совершенно недоволен. Таков репорт относительно того, какая сейчас ситуация в "Динамо". Чисто мои впечатления после разговоров.

Конечно, для многих решающим будет поединок с АЕКом. Если удастся победить и пробиться хотя бы в плей-офф Лиги конференций, это будет воспринято положительно. Тогда будет понимание, что нужно готовиться и быть конкурентоспособным хотя бы на уровне Лиги конференций. У меня такое впечатление, что поединок с АЕКом станет решающим для дальнейшей ситуации в Динамо", – сказал Цыганык в эфире "Циганик LIVE".

Динамо Киев: результаты в сезоне 2022/2023

Киевское "Динамо" неплохо начало сезон в квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде отбора "бело-синие" обыграли турецкий "Фенербахче" (0:0, 2:1). Затем в третьем раунде команда Луческу оказалась сильнее австрийского "Штурма" (1:0, 2:1).

После дуэли со "Штурмом" у "Динамо" началась полоса неудач. Киевляне проиграли пять игр подряд: два матча в плей-офф отбора Лиги чемпионов "Бенфике" (0:2, 0:3), два матча в УПЛ против "Днепра-1" (0:3) и "Зари" (2:3), а также в 1-м туре Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2).

В чемпионате УПЛ "Динамо" сыграло семь матчей и занимает 8-ю позицию в турнирной таблице. В активе "бело-синих" всего 10 набранных очков, на 12 меньше, чем у лидирующего "Днепра-1".

В Лиге Европы дела обстоят еще хуже. Киевляне проиграли все четыре матча группового турнира и занимают последнее место в своей группе.

Команда Мирчи Луческу потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, но все еще сохраняет шанс пробиться в Лигу конференций. Для этого нужно обойти в турнирной таблице кипрский клуб АЕК Ларнака.

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