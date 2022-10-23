Киевское "Динамо" не смогло на своем поле обыграть полтавскую "Ворсклу".

В воскресенье, 23 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграло вничью против полтавской "Ворсклы".

Матч проходил на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершился вничью 1:1.

Счет в игре открыли футболисты "Динамо". На 33-й минуте поединка отличился Виталий Буяльский. На 44-й минуте встречи усилиями Владлена Юрченко полтавчане сравняли счет.

"Динамо" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Буяльский, 33 - Юрченко, 44

"Динамо": Нещерет, Караваев, Сирота, Попов, Кендзера (Вивчаренко, 59), Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев (Гармаш, 59), Цыганков, Беседин (Ванат, 74)

"Ворскла": Потрошитель, Кравец, Зайков, Пердута, Скляр, Сефери, Чеснаков, Челядин (Олейник, 78), Бацула, Марлисон, Юрченко (Степанюк, 86)

Предупреждения: Сирота, Кабаев – Скляр, Марлисон

Обзор матча:

Также в этот день были сыграны еще два поединка 9-го тура УПЛ. "Днепр-1" на выезде обыграл харьковский "Металлист", а "Верес" уступил луганской "Заре".

"Верес" - "Заря" - 0:1

Гол: Антюх, 73

"Верес": Когут, Е Пасич, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Клец, С. Шарай (Лебеденко, 71), Г. Пасич (В. Шарай, 78), Гайдучик (М. Шестаков, 71), Дахновский (Сергийчук, 71)

"Заря": Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Шахов, Чурко (Мишнев, 76), Булеца (Бражко, 65), Русин (Хлань, 88), Нагнойный (Антюх, 65), Кирюханцев (Лунев, 76)

Предупреждения: Вовченко, 14, Г. Пасич, 56 - Нагнойный, 37, Данченко, 75

Обзор матча:

"Металлист" - "Днепр-1" - 0:1

Гол: Когут, 85

"Металлист": Костик, Шопин, Мизюк, Федорив (Порох, 46), Каплиенко (Клименчук, 46), Чайковский (Багачинский, 83), Танковский (Чидомере, 64), Панасенко (Демченко, 59), Подлепенец, Кныш, Прядун

"Днепр-1": Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк (Когут, 54), Танчик (Кононов, 83), Довбик

Предупреждения: Танковский, 40, Демченко, 67, Чидомере, 77 - Бабенко, 52, Сарапий, 76, Кононов 88, Когут, 90+1

Удаление: Кныш, 89

Озор матча:

После 9-ти туров в активе "Днепра-1" 22 набранных очка и команда Александра Кучера идет на первом месте в турнирной таблице. "Заря" набрала 16 очков и занимает 4-ю позицию.

Киевское "Динамо" с 10 баллами в активе идет на 8-й строчке. Полтавская "Ворскла" заработала 8 очков и идет на 12-й строчке. "Верес" с 14 баллами - пятый.

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