Три года назад жизнь самоубийством покончила тогдашняя девушка футболиста.

Немецкое издание Spiegel получило письмо от матери футболиста Жерома Боатенга, в отрывке которого мать спортсмена пишет, что он издевается над женщинами.

Издание решило опубликовать это разоблачние, пишет Bild. "Мой сын годами морально и физически оскорблял женщин. Касия Ленхардт покончила с собой, и он до сих пор не хочет сталкиваться с последствиями своего поведения", - говорится в письме.

Напомним, модель Касия Ленхардт встречалась с Боатенгом с 2019 по 2021 год. 9 февраля 2021 года 25-летнюю Ленхардт нашли мертвой. Она совершила самоубийство. После этого один из берлинских адвокатов, по данным издания, подтвердил, что Ленхардт незадолго до смерти хотела заявить в полицию о том, что Боатенг издевается над ней.

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Кроме того, в распоряжении издания оказались сообщения, отправленные в 2019 году, в которых Ленхардт обвиняла Боатенга в физическом насилии. В частности, модель сообщала, что футболист чуть не сломал ей большой палец на левой руке.

При этом, на запрос издания адвокат футболиста заявил, что журналисты на самом деле дезинформированы, а его клиент комментировать ситуацию не собирается.

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По запросу Нидерландов в Дубае арестован футболист московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Нидерландское правосудие добивается его выдачи, поскольку в стране спортсмен приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду 1,3 тыс. кг кокаина.

После задержания в аэропорту власти Нидерландов начали думать над возможностью его экстрадиции, а в это время Промес "постил в соцсетях фото и видео, которые показывали, что он наслаждается свободой и ночной жизнью Дубая".

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