Его приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.

Самого титулованного игрока в истории футбола Дани Алвеса приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование 23-летней девушки на дискотеке.

Высший суд Барселоны пришел к выводу, что бывший игрок "Барселоны" совершил сексуальное нападение на девушку в туалете ночного клуба, пишет El Pais. Пострадавшая Эстер Гарсия недовольна тем, что Алвесу назначили минимальное наказание.

"Суд считает доказанным рассказ потерпевшей о том, что произошло той ночью в туалете комнаты Саттон. Алвес "внезапно схватил заявительницу, бросил ее на землю и, не давая ей двигаться, проник в нее вагинально, хотя заявительница сказала "нет", она хотела уйти", - говорится в сообщении.

Обвинение просило для Алвеса девять лет тюрьмы, а жертва - 12. Смягчающим обстоятельством стала выплата компенсации в размере 150 тысяч евро. В дополнение к четырем с половиной годам - из которых он уже отбыл год и месяц в заключении - приговор предусматривает испытательный срок в пять лет. Алвесу также запретили приближаться на расстояние ближе одного километра к дому или месту работы жертвы.

Отмечается, что защита Алвеса настаивала на том, что между ними было взаимное сексуальное влечение. "Она ни разу не сказала мне остановиться, мы оба получали удовольствие, и ничего больше", - заявил футболист на суде.

Что известно об этом деле:

В январе 2023 года стало известно, что на бразильского футболиста подали жалобу, обвинив его в сексуальном насилии. Уже 20 января Алвеса арестовала испанская полиция.

По данным СМИ, нападение произошло в ночном клубе Барселоны. Сам футболист трижды менял свои показания.

Вскоре стало известно, что мексиканский клуб "Пумас" расторг контракт с Алвесом, заявив, что такое поведение противоречит духу и ценностям команды.

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