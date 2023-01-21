Дани Алвес отрицает все обвинения.

Мексиканский "Пумас" расторг контракт с Дани Алвесом, которого 20 января полиция Каталонии арестовала по подозрению в изнасиловании девушки.

Мексиканский клуб прекратил сотрудничество с 39-летним бразильцем и назвал поведение Алвеса таким, которое "противоречит духу и ценностям команды".

"В связи с полученной сегодня информацией о судебном процессе, с которым столкнулся Даниэль Алвес и за который он задержан в Испании, мы решили сообщить: клуб принял решение расторгнуть контракт с Алвесом по уважительной причине с сегодняшнего дня.

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Этим решением клуб подтверждает свое обязательство не мириться с действиями какого-либо члена нашей организации, кем бы они ни были, которые противоречат духу клуба и его ценностям. Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, Мексике и других странах мира", – указано в официальном заявлении "Пумаса" на сайте.

Добавим, что 23-летняя девушка обратилась в полицию и заявила, что в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года Алвес на дискотеке в Каталонии приставал к ней, а затем отвел ее в уборную и начал совать руки под юбку. Она обвиняет Алвеса в домогательствах, футболист якобы принуждал ее к оральному сексу, а также избивал ее. Алвес отрицает все обвинения. Его ждет судебный процесс.

Футболист провел 126 матчей за национальную сборную Бразилии, а также защищал цвета "Барселоны" с 2008 по 2016 год. Алвес трижды был победителем Лиги чемпионов УЕФА. За всю карьеру он добыл 46 трофеев и является самым титулованным футболистом мира.

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