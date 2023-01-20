Знаменитый футболист был взят под стражу по обвинению в сексуальных домогательствах.

Полиция Каталонии арестовала легендарного экс-футболиста Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса.

По информации издания Marca, 39-летний игрок был взят под стражу по обвинению в сексуальных домогательствах, которое было выдвинутого против него 30 декабря 2022 года.

В пятницу, 20 января, Алвес посетил отделение полиции в Барселоне, чтобы дать показания по делу. После этого Дани примет участие в судебном заседании, и судья вынесет решение о его временном положении до расследования этого дела.

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Отмечается, что бразилец отвергает все обвинения.

"Я был там, где было больше людей, и мне было весело. И люди, которые меня знают, знают, что я люблю танцевать.

Я танцевал и наслаждался собой, не вторгаясь в чужое пространство. Я не знаю, кто эта дама. Как я мог сделать такое с женщиной?", - заявил Алвес.

Сообщается, что вариант с отправкой футболиста в тюрьму является маловероятным.

Напомним, легендарного Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии после инцидента в ночном клубе "Sutton" в Барселоне 30 декабря 2022 года. Якобы футболист сунул руку под нижнее белье одной из посетительниц. Она сразу пожаловалась охране, которая и вызвала полицию. 2 января была официально оформлена жалоба в полицию. Футболист и люди из его окружения отрицают обвинения.

В ходе карьеры Алвес также за "Севилью", "Ювентус", ПСЖ и "Сан-Паулу". В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас".

Дани Алвес Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев. В составе сборной Бразилии Дани завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

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