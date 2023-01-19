Знаменитого бразильского футболиста Дани Алвеса подозревают в сексуальных домогательствах.

Легендарный экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес будет арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к молодой женщине в ночном клубе Sutton в Барселоне.

Как сообщает издание Antena 3, задержание знаменитого футболиста может состояться в пятницу, 20 января.

Согласно данным источника, адвокатов Алвеса уведомили, что футболист обязан явиться в суд 20 января.

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Сначала бразилец даст показания, после чего на него заведут дело. У Дани возьмут отпечатки пальцев, сфотографируют с разных сторон и оформят его досье в полицейском участке. После этого Алвес официально получит статус "под следствием".

В судебном порядке прокурор решит, необходимо ли применять к спортсмену какую-либо меру пресечения. Полиция требует ареста бразильца.

Отмечается, что в защиту Дани выступила его жена. Она сказала, что с Алвесом постоянно заигрывают различные девушки. По ее мнению, Алвес никогда не допустил бы такого поведения.

Накануне стало известно, что Верховный суд Каталонии подтвердил начало расследования по обвинению в сексуальном насилии против бразильского защитника Дани Алвеса.

Женщина обвинила 39-летнего спортсмена, находившегося на отдыхе в Барселоне, в том, что тот засунул руку ей под нижнее белье. Предполагаемый инцидент произошел 30 декабря.

2 января была официально оформлена жалоба в полицию. Футболист и люди из его окружения отрицают обвинения.

Напомним, Дани Алвес является футболистом мексиканского клуба "Пумас", с которым заключил контракт в 2022 году.

Дани Алвес: карьера и достижения

Бразильский защитник прославился выступая в составе "Барселоны", за которую играл с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 года.

В составе "Барселоны" Дани Алвес сыграл 407 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 104 результативных передачи.

С "Барселоной" защитник завоевал 23 титула. Бразилец завоевал 6 чемпионских титулов, 4 Кубка Испании, 4 Суперкубка страны, 3 кубка Лиги чемпионов, другие трофеи.

Родной клуб Дани Алвеса - "Баия". Также выступал за "Севилью", "Ювентус", ПСЖ и "Сан-Паулу".

В составе сборной Бразилии Дани Алвес сыграл 126 матчей и забил 8 голов.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев. В составе сборной Бразилии Дани завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

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