Неподалеку от него в этот момент находились другие игроки.

На стадионе Siliwangi в Индонезии молния прямо во время матча ударила в одного из футболистов, он не выжил.

Как сообщает TV Azteca, инцидент произошел в городе Бандунг в субботу, 10 февраля. Команда футболиста-любителя Септиана Рахараджа прибыла туда, чтобы сыграть с местным клубом. Отмечается, что в тот день небо было пасмурным, однако дождя не было.

В сети опубликовали видео, на которое попал момент удара молнии - это произошло во втором тайме игры. Рахараджа упал сразу после удара, к нему бросились другие футболисты. Мужчину доставили в больницу, однако он не выжил.

Смертельные удары молнии: последние новости

Как сообщал УНИАН, прошлым летом на Говерле от удара молнии погибли мужчина и ребенок. Еще одного человека передали врачам в шоковом состоянии .

На Киевщине молния попала в частный жилой дом, на месте начался пожар. А в Полтавской области удар молнии пришелся по байдарке, в которой находися подросток. 16-летний парень упал в воду и погиб.

Также напомним, как в Киевской области из-за удара молнии произошла детонация взрывного устройства - взрыв разрушил мост через реку Ирпень. Сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших людях.

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