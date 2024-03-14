Пока власти Нидерландов, по запросу которых и арестовали футболиста, добиваются его экстрадиции, тот наслаждается свободной жизнью в Дубае.

По запросу Нидерландов в Дубае арестован футболист московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Нидерландское правосудие добивается его выдачи, поскольку в стране спортсмен приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду 1,3 тыс. кг кокаина.

В отношении 32-летнего футболиста был выписан международный ордер на арест, сообщает Би-би-си. В связи с этим его арестовали во время паспортного контроля в Дубае, когда тот намеревался вылетет в РФ вместе с командой после сборов.

Нидерландское издание NL Times уточнило, что после задержания в аэропорту власти Нидерландов начали думать над возможностью его экстрадиции, а в это время Промес "постил в соцсетях фото и видео, которые показывали, что он наслаждается свободой и ночной жизнью Дубая".

Видео дня

"Нидерланды потребуют экстрадиции этого человека", - утверждается в в заявлении прокуратуры.

Кто такой Квинси Промес

Промес родился в Нидерландах. С 2014 по 2018 год выступал за московский "Спартак". В 2017-м его признали футболистом года в РФ.

Он также сыграл в 50 матчах за сборную Нидерландов и в ее составе выступал на Чемпионате Европы 2020 года, когда "оранжевым" удалось дойти до 1/8 финала.

В декабре 2020 года в Амстердаме Промес был арестован по обвинению в нанесении ножевого ранения двоюродному брату. Не дождался суда он бежал из страны в РФ. Там он снова стал футболистом "Спартака".

Позже прокуратура Нидерландов объявила, что Промеса также подозревают в контрабанде крупной партии кокаина. В феврале этого года окружной суд Амстердама признал его виновным и приговорил к 6 годам тюрьмы.

Дело Промеса

Промес вместе с еще одним обвиняемым провез в Нидерланды 1363 кг кокаина на корабле через бельгийский порт Антверпен. Наркотики были спрятаны в пакетах с солью, находившихся на корабле. Партию кокаина частично перехватили нидерландские правоохранительные органы.

"Он, вероятно, считает себя неприкасаемым в России или за рубежом", - заявили в прокуратуре. Нидерланды безуспешно пытались добиться экстрадиции Промеса из РФ, и после вынесения приговора по делу о контрабанде наркотиков Амстердамский окружной суд выписал международный ордер на его арест.

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