Ему было всего 33 года: в результате ДТП скончался бывший защитник 'Болоньи'

Ойконому находился в отделении интенсивной терапии с прошлой субботы, когда его доставили в отделение неотложной помощи после того, как он, управляя своим скутером, столкнулся с автомобилем.

Бывший греческий защитник Мариос Ойконому, который 23 мая попал в ужасное ДТП, скончался в больнице города Яннина, откуда он родом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Издание отметило, что ему было всего 33 года. На протяжении своей карьеры он выступал за различные итальянские команды, среди которых "Кальяри", "Бари", "Спал" и "Сампдория", но именно в "Болонье" – в период с 2014 по 2017 год – он провел свои лучшие годы, добившись даже выхода в Серию А. На его счету также шесть матчей за сборную Греции.

В статье говорится, что Ойконому находился в отделении интенсивной терапии с прошлой субботы, когда его доставили в отделение неотложной помощи после того, как он, управляя своим скутером, столкнулся с автомобилем, который пытался развернуться на центральной улице Янины.

Отмечается, что в результате столкновения бывший защитник получил серьезные травмы головы, что сразу же вызвало опасения худшего. Ему была проведена экстренная операция по декомпрессивной краниотомии в Университетской больнице Янины, после чего он пробыл в реанимации несколько дней. Издание сообщило, что смерть футболиста наступила поздно утром 1 июня.

Ойконому завершил свою карьеру футболиста в 2024 году, выступая за "Панаитоликос". Ранее он также играл за "АЕК" (Афины) и "Копенгаген", с которым выиграл чемпионат Дании в 2022 году. Затем он вернулся в Янину, где начал свою карьеру в составе местной команды "ПАС".

