Зинченко в этом матче участия не принял.

В субботу, 20 мая, "Ноттингем" встречался с "Арсеналом" в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Несмотря на прогнозы букмекеров, считавших "Ноттингем" андердогом этой встречи, победу в поединке праздновали именно "лесники". Все решил гол Авонии на 19-й минуте.

"Ноттингем Форест" - "Арсенал" 1:0

Гол: Авонии 19

Обзор матча:

Это поражение "канониров" означает, что они окончательно потеряли шансы на победу в текущем сезоне АПЛ. У "Арсенала" запланирован еще один матч, однако сейчас они уступают первому "Манчестер Сити" четырьмя очками.

"Горожане" стали чемпионами Англии третий раз подряд. В целом это их девятый трофей победителей английского первенства.

Отметим, что футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко в матче против "Ноттингема" участия не принимал. Он сейчас залечивает травму, которую получил в матче против "Ньюкасла" 7 мая.

Всего в этом чемпионате Александр провел 27 поединков за "Арсенал", в которых отметился одним голом и двумя передачами.

Добавим, что "Арсенал" гарантировал себе серебряные медали. Это самый высокий показатель команды за последние семь лет. Также заметим, что "канониры" в следующем сезоне впервые за макже семь лет выступят на групповом этапе Лиги чемпионов.

Финальный матч сезона "Арсенал" проведет в следующее воскресенье. "Канониры" встретятся с "Вулверхэмптоном" на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Вас также могут заинтересовать новости: