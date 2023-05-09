Миколенко провел на поле все 90 минут и получил среднюю оценку.

В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги "Брайтон" принимал на собственном стадионе "Амекс" футбольный клуб "Эвертон". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:5.

Еще до перерыва "ириски" трижды отличились в воротах соперника. Под конец матча они забили еще дважды, а "Брайтон" сумел ответить лишь одним голом на 79-й минуте. Отметим, что сразу два игрока "Эвертона" оформили по дублю: Дукуре и Макнил.

Весь матч в составе "Эвертона" провел футболист национальной сборной Украины Виталий Миколенко. Его игру аналитический портал Transfermarkt оценил баллом 7,3 - это средний показатель среди обеих команд.

Чемпионат Англии, 35-й тур

"Брайтон" - "Эвертон" 1:5

Голы: Макаллистер 79 - Дукуре 1, 29, Стил 35 (авт.), Макнил 76, 90+6

Обзор матча:

Благодаря этой победе "Эвертон" впервые за долгое время покинул зону вылета АПЛ – теперь "ириски" занимают 17-е место, опережая 18-й "Лестер" на два очка.

В то же время "Брайтон", который возглавляет бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби находится на седьмом месте чемпионата, которое дает право участия в Лиге конференций следующего сезона. Однако у "чаек" есть еще два матча в запасе, по сравнению с конкурентами.

До конца АПЛ осталось еще три тура. Следующий матч "Эвертон "сыграет против действующего лидера первенства "Манчестер Сити" в воскресенье, 14 мая.

Отметим, что для Миколенко этот матч стал 34-м в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. Украинец голевыми действиями еще не отмечался, однако имеет в своем пассиве четыре желтые карточки.

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