Впервые за 10 матчей "аристократы" не проиграли.

В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" провел матч против "Челси". Встреча проходила на стадионе "Виталите".

Лондонский клуб забил на девятой минуте, но очень быстро пропустил. Равный счет держался почти до завершения матча. В конце "Челси" дважды забил и вырвал победу со счетом 3:1.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "аристократов" и провел на поле 63 минуты. Он запомнился желтой карточкой, которую получил на 15-й минуте за симуляцию.

Другой футболист сборной Украины, Илья Забарный, весь сегодняшний матч провел на скамейке запасных. Напомним, что с конца января этого года он представляет цвета "Борнмута".

"Борнмут" - "Челси" 1:3

Голы: Винья (21) - Галлахер (9), Бадиашиль (82), Феликс (86)

"Борнмут": Нето - Смит, Сенези, Келли, Винья - Ротуэлл (Кук, 59), Лерма - Ваттара, Биллинг (Энтони, 83), Кристи (Семеньо, 84) - Соланке (Брукс, 90)

"Челси": Аррисабалага - Чалоба, Силва, Бадиашиль, Чилвелл - Аспиликуэта, 75) - Канте (Лофтус-Чик, 63), Фернандес, Галлахер - Мадуэке (Зиеш, 76), Хавертц (Феликс, 84), Мудрик (Стерлинг, 63)

Предупреждение: Сенеси (45+3) - Мудрик (15), Канте (20), Бадиашиль (65)

Обзор матча:

После этой победы "Челси " поднялся на 11 место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Борнмут" опустился на 14 место.

Отметим, что "аристократы" одержали победу впервые за 10 матчей. В последний раз они брали верх над соперником еще 11 марта в поединке против "Лестера" с тем же счетом 3:1. Также для Фрэнка Лемпарада, вступившего на свой пост в начале апреля, эта победа стала первой после серии из шести поражений.

Лично для Мудрика встреча с "Борнмутом" стала 13-й в АПЛ с момента перехода в "Челси". На его счету две голевые передачи и одна желтая карточка. Забарный, который сегодня не появился на поле, провел в текущем сезоне английского чемпионата два матча.

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