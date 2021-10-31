Бразильская семья украинизировалась.

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Марлоса обнародовала в соцсетях интересное фото.

Анна Паула выложила сторис в Instagram, где ее совместный с Марлосом сын Бернардо держит в руках туалетную бумагу с изображением президента РФ Владимира Путина и нецензурной надписью "ПТН ПНХ".

На эту тему уже в сети появился мем.

Заметим, что сыну Марлоса на это время девять лет и он тоже занимается футболом. Летом маленький Бернардо раскритиковал своего папу за игру на Евро-2020. А недавно вся семья Марлоса призналась, что не хочет покидать Украину.

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Марлос: карьера в Украине

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Он провел два сезона в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".

28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.

Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Автор: Артем Будрин