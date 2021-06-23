Марлос / фото REUTERS
Сын полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Марлоса раскритиковал игру папы в частности и команды в целом. Маленький Бернардо остался совершенно недоволен выступлением "желто-синих" после матча с Австрией, а также ему тоже не понравилось, как Марлос вошел в игру после замены в матче против Нидерландов.
Видеоролик обнародовали Espreso.TV.
Напомним, что недавно Марлосу помогал завязать галстук Андрей Шевченко.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- Команда Шевченко все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram