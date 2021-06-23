Сын вингера "Шахтера" Марлоса придирчиво оценивает своего отца.

Сын полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Марлоса раскритиковал игру папы в частности и команды в целом. Маленький Бернардо остался совершенно недоволен выступлением "желто-синих" после матча с Австрией, а также ему тоже не понравилось, как Марлос вошел в игру после замены в матче против Нидерландов.

Видеоролик обнародовали Espreso.TV.

Напомним, что недавно Марлосу помогал завязать галстук Андрей Шевченко.

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Автор: Артем Будрин