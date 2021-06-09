8-го июня национальная сборная Украины взяла курс на Бухарест, где будет базироваться во время Евро-2020 и проводить тренировки накануне ближайшей игры с Нидерландами.
А перед отлетом игроки и тренерский штаб Украины приняли участие в фотосессии. Футболисты позировали в смокингах. Также Шевченко при всей команде вручил награду Лучшего легионера Украины Руслану Малиновскому.
Забавный эпизод случился непосредственно перед началом фотографирования. 33-летний хавбек "Шахтера" и сборной Украины Марлос опоздал на торжественное мероприятие и совсем растерялся, потому что не мог завязать галстук. Шевченко любезно ему помог.
Видеоролик обнародовал You-Tube-канал vZbirna.
Напомним, что в лагере сборной смешные случаи в ходе подготовки к Евро уже случались.
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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также Северную Македонию.
- Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Матчи пройдут со зрителями.
- Перед чемпионатом сборная Украины провела три спарринга: 23 мая едва не проиграла сборной Бахрейна,3 июня победила Северную Ирландию, а 7 июня разгромила Кипр.
- 1 июня тренерский штаб сборной объявил заявку команды на Евро-2020.
- 6 июня была представлена форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
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