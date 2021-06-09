Футболисты нарядились в деловые костюмы.

8-го июня национальная сборная Украины взяла курс на Бухарест, где будет базироваться во время Евро-2020 и проводить тренировки накануне ближайшей игры с Нидерландами.

А перед отлетом игроки и тренерский штаб Украины приняли участие в фотосессии. Футболисты позировали в смокингах. Также Шевченко при всей команде вручил награду Лучшего легионера Украины Руслану Малиновскому.

Забавный эпизод случился непосредственно перед началом фотографирования. 33-летний хавбек "Шахтера" и сборной Украины Марлос опоздал на торжественное мероприятие и совсем растерялся, потому что не мог завязать галстук. Шевченко любезно ему помог.

Видеоролик обнародовал You-Tube-канал vZbirna.

Напомним, что в лагере сборной смешные случаи в ходе подготовки к Евро уже случались.

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Автор: Артем Будрин