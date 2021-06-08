Команда прилетела в Румынию / фото УАФ
Делегация сборной Украины 8 июня вылетела из Харькова и приземлилась в Бухаресте, где будет базироваться во время Евро-2020, стартовать на котором "желто-синим" предстоит 13 июня.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Из аэропорта команда направилась в отель "Каро", который будет официальной резиденцией сборной на время турнира.
Вечерней тренировки у футболистов не было, а вернутся к занятиям футболисты вечером 9 июня.
Отметим, что отель украсили детскими рисунками, посвященными украинской сборной.
фото УАФ
фото УАФ
фото УАФ
фото УАФ
фото УАФ
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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также Северную Македонию.
- Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Матчи пройдут со зрителями.
- Перед чемпионатом сборная Украины провела три спарринга: 23 мая едва не проиграла сборной Бахрейна, 3 июня победила Северную Ирландию, а 7 июня разгромила Кипр.
- 1 июня тренерский штаб сборной огласил заявку команды на Евро-2020.
- 6 июня была представлена форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
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