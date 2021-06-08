Украинцы прибыли в город, в котором будут базироваться во время турнира.

Делегация сборной Украины 8 июня вылетела из Харькова и приземлилась в Бухаресте, где будет базироваться во время Евро-2020, стартовать на котором "желто-синим" предстоит 13 июня.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Из аэропорта команда направилась в отель "Каро", который будет официальной резиденцией сборной на время турнира.

Вечерней тренировки у футболистов не было, а вернутся к занятиям футболисты вечером 9 июня.

Отметим, что отель украсили детскими рисунками, посвященными украинской сборной.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь