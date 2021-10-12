Марлос в конце года может повесить бутсы на гвоздь.

33-летний атакующий полузащитник "Шахтера" Марлос размышляет над завершением карьеры.

Об этом сообщает бразильское издание Bolavip.

По версии источника, руководство бразильского клуба "Сан-Паулу" узнало от окружения игрока, что Марлос планирует завершить карьеру после окончания контракта с "Шахтером".

Сообщается, что Марлос хочет вернуться в Бразилию с семьей и заняться бизнесом. Несмотря на это, "Сан-Паулу" готов подписать футболиста, если он захочет играть и в дальнейшем.

Напомним, что контракт Марлоса с "Шахтером" подходит к концу в декабре 2021 года. Сам Марлос уже намекал, что его период в донецком клубе близок к финишу.

Марлос: карьера в Украине

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".

За "горняков" футболист провел 276 матчей, в которых забил 73 гола.

28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.

Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Автор: Артем Будрин