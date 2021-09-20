Марлос готовится к уходу из донецкой команды.

Полузащитник "Шахтера" Марлос считает, что его цикл в донецкой команде подходит к концу.

Об этом стало известно из его интервью для YouTube-канала "Шахтера".

"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику и игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью "Шахтера". И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", - сообщил Марлос.

Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, контракт Марлоса с "Шахтером" действует до декабря этого года.

Марлос: карьера в Украине

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".

За "горняков" футболист провел 272 матча, в которых забил 72 гола.

28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.

Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Автор: Артем Будрин