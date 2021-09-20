Бразильский футболист с украинским паспортом Марлос рассказал о том, что его семья в будущем хочет остаться в Украине.
Об этом Марлос рассказал YouTube-каналу "Шахтера":
"Украина - это большая часть моей жизни. Я не говорю это просто ради красивых слов - мне действительно очень нравится страна, очень нравятся люди. Сын, дочь и жена обожают Украину. Они не хотят уезжать, хотят жить здесь. Что я могу сказать? Мне нравится, я люблю".
Также Марлос сказал, что его сын лучше него говорит на русском:
"Мой сын лучше меня говорит. Когда камеры, у меня реакция, я не могу разговаривать".
Отметим, что Марлос и его супруга Ана Паула воспитывают сына Бернардо и дочь Анну Софию.
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Марлос: карьера в Украине
- Марлос выступает в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".
- За "горняков" футболист провел 272 матча, в которых забил 72 гола.
- 28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.
- Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
- Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.